СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Черкасах

Про це повідомляє прес-центр СБУ.



За даними СБУ, замовниками виявилися троє неповнолітніх мешканців Черкаської області - два студенти з Черкас та один мешканець Сміли.



"Усі вони замовляли "послуги" з псевдомінування у закритих Телеграм-каналах. Серед інших вони писали вже викритому СБУ "мінеру", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що викриті зловмисники зізналися у скоєному та пояснили, що "мінуваннями" намагалися зірвати навчальний процес і розважитися.



У ході низки обшуків за місцями проживання у зловмисників вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у Телеграм-чаті та замовлення на "мінування" об'єктів.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.



Перевіряється причетність зазначених підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

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