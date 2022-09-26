Про це інформує Служба безпеки України.

"На початку березня цього року він спільно з іншими військовослужбовцями ЗС РФ з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. В результаті обстрілу водій авто загинув на місці", - повідомляє СБУ.

Слідчі встановили, що аби приховати злочин рашисти закопали тіло у лісі.

У вересні зловмисника затримали ЗСУ на Херсонщині.

"Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили та довели причетність затриманого до вчинення злочину й отримали інформацію про місцеперебування загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу", - йдеться в повідомленні.

Убивцею виявився контрактник 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. У 2019 році він воював у Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну той намагався захопити Київщину.

"У ході досудового розслідування співробітники СБУ отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу РФ. Серед зібраних матеріалів - факти ворожих обстрілів по житлових будинках місцевих жителів, їх пограбування та вбивств", - додали в пресслужбі.

Нині полоненому окупанту повідомили про підозру. Російському загарбнику загрожує довічне позбавлення волі.

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