СБУ викрила російського окупанта, який розстріляв з автомата мирного жителя на авто в Бучі
Під час допиту слідчі отримали зізнання російського загарбника у тому, що той розстріляв з автомата мирного жителя на авто в Бучі на Київщині
Про це інформує Служба безпеки України.
"На початку березня цього року він спільно з іншими військовослужбовцями ЗС РФ з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. В результаті обстрілу водій авто загинув на місці", - повідомляє СБУ.
Слідчі встановили, що аби приховати злочин рашисти закопали тіло у лісі.
У вересні зловмисника затримали ЗСУ на Херсонщині.
"Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили та довели причетність затриманого до вчинення злочину й отримали інформацію про місцеперебування загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу", - йдеться в повідомленні.
Убивцею виявився контрактник 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. У 2019 році він воював у Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну той намагався захопити Київщину.
"У ході досудового розслідування співробітники СБУ отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу РФ. Серед зібраних матеріалів - факти ворожих обстрілів по житлових будинках місцевих жителів, їх пограбування та вбивств", - додали в пресслужбі.
Нині полоненому окупанту повідомили про підозру. Російському загарбнику загрожує довічне позбавлення волі.
- Служба безпеки України на Закарпатті викрила чергового проросійського пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ проти України.
- 26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.86
Купівля 40.86Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе