СБУ встановила 3 окупантів, які вбили фермера на Харківщині й спалили його тіло

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, ними виявились двоє військових 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталій Піддубний та Олексій Горбунов, а також військовий з 202-го мотострілецького полку ЗС РФ Руслан Гончаров.

Зазначається, що навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів. Під час таких "рейдів" окупанти масово викрадали і вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких "нальотів" на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі спротиву – погрожували вбивством малолітніх дітей.

Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання в Росії.

На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).