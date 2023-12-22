СБУ встановила 3 окупантів, які вбили фермера на Харківщині й спалили його тіло
Під час окупації Харківщини троє російських військових вбили українського фермера, а потім спалили його розчленоване тіло. СБУ встановила особи вбивць та заочно повідомила їм про підозру
Про це повідомляє СБУ.
"Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, ними виявились двоє військових 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталій Піддубний та Олексій Горбунов, а також військовий з 202-го мотострілецького полку ЗС РФ Руслан Гончаров.
Зазначається, що навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів. Під час таких "рейдів" окупанти масово викрадали і вбивали людей.
За даними слідства, у ході одного з таких "нальотів" на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.
Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі спротиву – погрожували вбивством малолітніх дітей.
Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання в Росії.
На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
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