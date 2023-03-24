СБУ затримала двох російських агентів: серед них – інженер-конструктор заводу Мотор Січ
Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Зазначається, що на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через telegram-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.
Також відомо, що за вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.
"У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.
Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.
"У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - додається у пості.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Також у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інженеру-конструктору заводу "Мотор Січ" та 17-річному мешканцю Київщини за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- 22 березня Служба безпеки України затримала зрадника, який коригував російські обстріли по установах Донецької області. За його наведенням, зокрема, був завданий удар по школі у Краматорську 5 березня.
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