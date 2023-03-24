Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через telegram-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

Також відомо, що за вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.

"У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

"У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - додається у пості.



Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Також у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інженеру-конструктору заводу "Мотор Січ" та 17-річному мешканцю Київщини за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).