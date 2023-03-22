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Головна Суспільство СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську

СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську

22 березня, 2023 середа
11:51
Суспільство СБУ затримала російського коригувальника

Служба безпеки України затримала зрадника, який коригував російські обстріли по установам Донецької області. За його наведенням, зокрема, був наненсений удар по школі у Краматорську 5 березня

Про це інформує пресслужба СБУ в telegram.

Ворожим інформатором виявився працівник місцевого заводу - на початку березня російські спецслужби дистанційно залучили його до співпраці.

"Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. Саме за його наведенням окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року," - ідеться у повідомленні.

В СБУ розповіли, що окрім того чоловік розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Зокрема його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Зібрану інформацію чоловік надсилав "зв'язковому агенту".

Затримати зрадника вдалося під час виконання ним ворожого розвідувального завдання, при обшуках у нього було виявлено мобільний телефон, який використовувався для передачі даних.

У відомстві зазначили, що фігуранту повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • У ніч на 6 березня російська армія завдала ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього зруйнована школа та пошкоджено 15 будинків. 
  • 21 березня Служба безпеки викрила ще двох інформаторів російських спецслужб у ході контрдиверсійних заходів на Одещині. Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.
  • 21 березня Служба безпеки в Івано-Франківську повідомила про підозру заступнику командира роти ворожих військ, взятому в полон Силами оборони на Луганщині. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення.
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Краматорськ
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