СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по школі в Краматорську
Служба безпеки України затримала зрадника, який коригував російські обстріли по установам Донецької області. За його наведенням, зокрема, був наненсений удар по школі у Краматорську 5 березня
Про це інформує пресслужба СБУ в telegram.
Ворожим інформатором виявився працівник місцевого заводу - на початку березня російські спецслужби дистанційно залучили його до співпраці.
"Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. Саме за його наведенням окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року," - ідеться у повідомленні.
В СБУ розповіли, що окрім того чоловік розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Зокрема його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Зібрану інформацію чоловік надсилав "зв'язковому агенту".
Затримати зрадника вдалося під час виконання ним ворожого розвідувального завдання, при обшуках у нього було виявлено мобільний телефон, який використовувався для передачі даних.
У відомстві зазначили, що фігуранту повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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