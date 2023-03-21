Розвідували позиції української ППО: СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів
Служба безпеки викрила ще двох інформаторів російських спецслужб у ході контрдиверсійних заходів на Одещині
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Відомо, що вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.
Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.
Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.
Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.
За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".
"Також встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих", - йдеться у дописі.
Для комунікації з агресором використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.
Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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