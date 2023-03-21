Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Відомо, що вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

"Також встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих", - йдеться у дописі.

Для комунікації з агресором використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.