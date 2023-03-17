Про це повідомили у п'ятницю, 17 березня, у telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що до організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.

Зазначається, що схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.

Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.

У пості зазначається зокрема, що інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

"При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів", - йдеться у дописі.

Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.

Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).