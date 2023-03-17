Розкрадання на мільярди гривень: СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК "Нафтогаз України"
Про це повідомили у п'ятницю, 17 березня, у telegram-каналі Служби безпеки України.
Стало відомо, що до організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.
Зазначається, що схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.
Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.
У пості зазначається зокрема, що інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.
"При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів", - йдеться у дописі.
Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.
Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
- Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави: на кордоні з Румунією викрили "туристів", які намагалися завезти в Україну 37 млн грн готівки.
- 17 березня у Києві СБУ та Нацполіція затримала чотирьох осіб із групи, яка ввозила до України фальсифіковані препарати для людей, хворих на онкологію.
- 17 березня стало відомо, що за даними слідства, троє колишніх працівників ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10" погодились працювати на окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе