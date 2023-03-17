У Херсоні повідомили про підозру у держзраді трьом працівникам окупаційної виправної установи
За даними слідства, троє колишніх працівників ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10" погодились працювати на окупантів
Про це повідомили у п'ятницю, 17 березня, в telegram-каналі Служби безпеки України.
Стало відомо, що подружжя молодших інспекторів 1 категорії відділу охорони та їх колега працевлаштувалися на аналогічні посади у незаконно створеному органі – так званому управлінні служби виконання покарань по Херсонській області.
Зазначається, що всі вони виконували накази та забезпечували функціонування органу, що увійшов до "федеральної служби виконання покарань" РФ та діяв за законами країни-агресора.
"Під час обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили докази співпраці з ворогом - підписаний бланк присяги громадянина РФ, перепустки, службові посвідчення, агітаційні листівки із закликом працевлаштування до окупаційного органу", - йдеться у дописі.
Зазначається, що процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури всім трьом повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі їх затримано.
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