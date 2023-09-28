СБУ затримала жительку Костянтинівки, яка наводила удари по позиціях ЗСУ під Бахмутом

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що російську поплічницю найбільше цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників біля Бахмута. Жінка передавала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Підозрювана періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб, за даними СБУ, російські спецслужби намагалися отримували розвіддані. Для збору інформації жінка обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ.

Натомість співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Жінці загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.