Атака РФ на Київ 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників

Про це інформує пресцентр СБУ.

"За даними слідства, "наведенням" російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ). У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки, зокрема, випитували інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, відстежували місця базування та переміщення Сил оборони та надсилали "куратору" фото та геолокацію об’єктів енергетичної інфраструктури, які були основною ціллю ворога. За це вони отримували з РФ гроші.

Зазначається, що напередодні 21 вересня затримані надіслали окупантам координати для удару по Києву.

У СБУ повідомили, що під час обшуків за місцями проживання затриманих, у них вилучили телефони, які використовували для листування з "куратором" та фотографування українських об'єктів, банківські картки, на які надходили кошти

Затримані наразі перебувають під вартою, їм повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.