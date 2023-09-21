В Україні оголосили небезпеку повітряного удару: ракети рухаються трьома групамми
Ракети були запущені з Мурманської області відразу після опівночі і близько 04:40 вони перетнули кордон з Україною
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Відразу після опівночі було зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.
О 03:55 повідомлено про ракетну небезпека в областях, де оголошена тривога.
"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!".
У ПС ЗСУ інформують, що ракети рухаються у двох напрямках: на південний захід України та на східні області.
В першу чергу під загрозу потрапили Сумська та Чернігівська області.
О 05:04 стало відомо про третю групу ракет, які теж рухаються у південно-західному напрямку.
Станом на 05:00 повітряна тривога оголошена по цілій території України, окрім Галичини, Волині та Закарпаття.
За даними ПС, перша група ракет летить у сторону Черкащини, друга - з Чернігівщини в сторону Київської області.
Фото: Скрін з Мапи тривог
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