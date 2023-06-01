SchoolToGo запросила українських учнів до безплатної літньої онлайн-школи
Онлайн-школа SchoolToGo оголосила про набір українських учнів від 1 до 10 класів до безплатного літнього навчання
Про це інформує Верховна Рада України.
Онлайн-школа пропонує учням можливість здобути акредитовану освіту відповідно до програми української школи.
Навчання розпочинається 19 червня й триватиме до 18 серпня.
У літній школі будуть:
- інтенсивний курс з базових предметів;
- онлайн-уроки з учителями щодня з понеділка до п’ятниці за розкладом;
- можливість приєднуватися до всіх уроків за розкладом або ж обирати лише потрібні для вивчення предмети;
- доступ до навчальних матеріалів 24/7;
- підтримка вчителів-предметників онлайн;
- для дошкільнят – програма підготовки до 1 класу "Впевнений старт".
Детальна інформація та як зареєструватися для навчання в літній школі.
Якщо є питання, то пишіть на електронну пошту [email protected].
Довідково. SchoolToGo – це українська онлайн-школа за кордоном. Заклад проводить онлайн-уроки за українською шкільною програмою та надає психологічну підтримку батькам та дітям.
- У вересні 2022 року SchoolToGo запустило безплатне навчання для школярів з тимчасово окупованих територій.
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