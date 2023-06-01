Про це інформує Верховна Рада України.

Онлайн-школа пропонує учням можливість здобути акредитовану освіту відповідно до програми української школи.

Навчання розпочинається 19 червня й триватиме до 18 серпня.

У літній школі будуть:

інтенсивний курс з базових предметів;

онлайн-уроки з учителями щодня з понеділка до п’ятниці за розкладом;

можливість приєднуватися до всіх уроків за розкладом або ж обирати лише потрібні для вивчення предмети;

доступ до навчальних матеріалів 24/7;

підтримка вчителів-предметників онлайн;

для дошкільнят – програма підготовки до 1 класу "Впевнений старт".

Детальна інформація та як зареєструватися для навчання в літній школі.

Якщо є питання, то пишіть на електронну пошту [email protected].

Довідково. SchoolToGo – це українська онлайн-школа за кордоном. Заклад проводить онлайн-уроки за українською шкільною програмою та надає психологічну підтримку батькам та дітям.