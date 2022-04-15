Село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%, - супутниковий центр ООН
Російські війська на 77% зруйнували село Горенка у Київській області
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Російські загарбники завдали руйнування 77% території села Горенка на Київщині. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках", - йдеться в повідомленні.
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