Сенат США схвалив військову та гуманітарну допомогу Україні і союзникам на $13,6 млрд
Сенат США остаточно схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на $13,6 млрд
Про це повідомляє The Associated Press.
Сенат США остаточно ухвалив рішення про надання Україні та європейським союзникам $13,6 млрд допомоги, а також інші заходи реагування на вторгнення РФ на українську територію.
"Демократи та республіканці боролися цього року через зростання інфляції, енергетичну політику та тривалі обмеження в зв’язку з пандемією, але вони згуртувалися за направлення допомоги Україні, чия вперта стійкість проти жорстокої сили надихала багатьох виборців", - йдеться у повідомленні AP.
Американці виділять гроші на гуманітарну й економічну допомогу, посилення обороноздатності України та американських союзників у країнах Балтії, Центральної та Східної Європи.
- Нагадаємо, раніше МВФ погодив екстрену допомогу Україні на $1,4 млрд.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.94
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 34.39
- Актуальне
- Важливе