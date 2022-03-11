Сенат США схвалив військову та гуманітарну допомогу Україні і союзникам на $13,6 млрд

Про це повідомляє The Associated Press.



Сенат США остаточно ухвалив рішення про надання Україні та європейським союзникам $13,6 млрд допомоги, а також інші заходи реагування на вторгнення РФ на українську територію.



"Демократи та республіканці боролися цього року через зростання інфляції, енергетичну політику та тривалі обмеження в зв’язку з пандемією, але вони згуртувалися за направлення допомоги Україні, чия вперта стійкість проти жорстокої сили надихала багатьох виборців", - йдеться у повідомленні AP.



Американці виділять гроші на гуманітарну й економічну допомогу, посилення обороноздатності України та американських союзників у країнах Балтії, Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, раніше МВФ погодив екстрену допомогу Україні на $1,4 млрд. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb