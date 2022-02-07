Сенегал переміг Єгипет по пенальті у фіналі КАН

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Основний час матчу завершився внічию 0:0 і переможця довелось визначати у серії післяматчевих пенальті, де Сенегал переміг Єгипет з рахунком 4:2.



По дорозі до фіналу КАН Сенегал переміг Кабо-Верде (2:0), Екваторіальну Гвінею (3:1) та Буркіна-Фасо (3:1).



Кубок африканських націй



Фінал



6 лютого



Сенегал - Єгипет 0:0 (4:2 по пенальті)

12 січня організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія.

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