Сенегал переміг Єгипет по пенальті у фіналі КАН
У фіналі Кубка африканських націй збірна Сенегалу перемогла Єгипет
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу завершився внічию 0:0 і переможця довелось визначати у серії післяматчевих пенальті, де Сенегал переміг Єгипет з рахунком 4:2.
По дорозі до фіналу КАН Сенегал переміг Кабо-Верде (2:0), Екваторіальну Гвінею (3:1) та Буркіна-Фасо (3:1).
Кубок африканських націй
Фінал
6 лютого
Сенегал - Єгипет 0:0 (4:2 по пенальті)
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