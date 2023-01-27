Серб, який грав у "Реалі" і виграв ЛЧ, став новим тренером "Металіста"

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Металіста".

Поки не відомо про фінансові умови контракту Пєріци Огнєновича та "Металіста", а також терміни співпраці.

Відомо, що з початку цього року серб почав працювати у харківському клубі на посаді асистента, проте зараз отримав підвищення.

45-річний Огнєнович відомий грою за мадридський "Реал", сербську "Црвену Звєзду", київське "Динамо" та низку інших клубів. У сезоні 99/00 він виграв ЛЧ.

Після завершення кар'єри футболіста серб був скаутом та тренером-аналітиком у системі збірної Сербії, зокрема, у командах U-17 та U-18.

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