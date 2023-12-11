Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Серед лідерів "Оппенгеймер" і "Барбі": оголошено номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"

Серед лідерів "Оппенгеймер" і "Барбі": оголошено номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"

11 грудня, 2023 понедiлок
18:56
Культура премія "Золотий глобус"

Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оприлюднила список номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"

Про це повідомляє CBS News. 

Перелік кінострічок та кінематографістів, серед яких 7 січня 2024 року оберуть переможців, оголосили в понеділок, 11 грудня.

Лауреатів престижної кінопремії визначать у 27 категоріях. Зокрема, з'явилися дві нові номінації: "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні й касові досягнення".

Лідерам за кількістю номінацій стали фільми "Барбі" (9) та "Оппенгеймер" (8). Також у 9 номінаціях заявлений фінальний сезон серіалу "Спадкоємці".

Повний перелік номінантів виглядає так: 

Найкращий фільм у жанрі драма

  • "Анатомія падіння"
  • "Зона інтересів"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Минулі життя"
  • "Вбивці квіткової повні"

Найкращий фільм у жанрі комедія або мюзикл

  • "Air: Великий стрибок"
  • "Американське чтиво"
  • "Барбі"
  • "Бідні-нещасні"
  • "Травень, грудень"
  • "Залишені"

Найкращий режисер

  • Грета Гервіг – "Барбі"
  • Бредлі Купер – "Маестро"
  • Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"
  • Йоргос Лантімос – "Бідні-нещасні"
  • Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"
  • Селін Сон – "Минулі життя"

Найкраща драматична актриса

  • Аннетт Бенінг – "Даяна Найед"
  • Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"
  • Грета Лі – "Минулі життя"
  • Кері Малліган – "Маестро"
  • Кейлі Спені – "Прісцилла: Елвіс і я"
  • Сандра Хюллер – "Анатомія падіння"

Найкращий драматичний актор

  • Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткової повні"
  • Колман Домінго – "Растін"
  • Баррі Кеоган – "Солтберн"
  • Бредлі Купер – "Маестро"
  • Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"
  • Ендрю Скотт – "Ми всім чужі"

Найкраща акторка в жанрі комедія або мюзикл

  • Фентейжа Барріно – "Колір ліловий"
  • Дженніфер Лоуренс – "Без образ"
  • Альма Певсті – "Опале листя"
  • Наталі Портман – "Травень, грудень"
  • Марго Роббі – "Барбі"
  • Емма Стоун – "Бідні-нещасні"

Найкращий актор у жанрі комедія, мюзикл

  • Пол Джаматті – "Залишені"
  • Метт Деймон – "Air: Великий стрибок"
  • Ніколас Кейдж – "Герой наших снів"
  • Джеффрі Райт – "Американське чтиво"
  • Хоакін Фенікс – "Усі страхи Бо"
  • Тімоті Шаламе – "Вонка"

Найкраща акторка другого плану

  • Емілі Блант – "Оппенгеймер"
  • Даніель Брукс – "Колір ліловий"
  • Джуліанна Мур – "Травень, грудень"
  • Розамунд Пайк – "Солтберн"
  • Давайн Джой Рендольф – "Залишені"
  • Джоді Фостер – "Даяна Найед"

Найкращий актор другого плану

  • Раян Гослінг – "Барбі"
  • Роберт Дауні молодший – "Оппенгеймер"
  • Роберт Де Ніро – "Вбивці квіткової повні"
  • Віллем Дефо – "Бідні-нещасні"
  • Чарльз Мелтон – "Травень, грудень"
  • Марк Руффало – "Бідні-нещасні"

Найкращий сценарій

  • "Анатомія падіння", Жюстін Тріє, Артюр Арарі
  • "Барбі", Грета Гервіг, Ноа Баумбах
  • "Бідні-нещасні", Тоні МакНамара
  • "Оппенгеймер", Крістофер Нолан
  • "Минулі життя", Селін Сон
  • "Вбивці квіткової повні", Ерік Рот, Мартін Скорсезе

Найкращий міжнародний фільм

  • "Анатомія падіння"
  • "Зона інтересів"
  • "Минулі життя"
  • "Опале листя"
  • "Снігове братство"
  • "Я – капітан"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Заповітне бажання"
  • "Хлопчик і птах"
  • "Судзуме, що закриває двері"
  • "Супербрати Маріо в кіно"
  • "Людина-павук: Павутина всесвітів"
  • "Елементарно"

Найкращий драматичний телесеріал

  • "Дипломатка"
  • "Корона"
  • "Спадкоємці"
  • "Останні з нас"
  • "Ранкове шоу"
  • "1923"

Найкращий телесеріал у жанрі комедія або мюзикл:

  • "Баррі"
  • "Бути присяжним"
  • "Ведмідь"
  • "Початкова школа "Ебботт""
  • "Тед Лассо"
  • "Вбивства в одній будівлі"

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм:

  • "Все невидиме нам світло"
  • "Гризня"
  • "Дейзі Джонс і The Six"
  • "Попутники"
  • "Уроки хімії"
  • "Фарго"

Найкращий актор драматичного серіалу:

  • Кіран Калкін – "Спадкоємці"
  • Браян Кокс – "Спадкоємці"
  • Гері Олдман – "Повільні коні"
  • Педро Паскаль – "Останні з нас"
  • Джеремі Стронг – "Спадкоємці"
  • Домінік Вест – "Корона"

Найкраща актриса драматичного серіалу

  • Гелен Міррен – "1923"
  • Кері Рассел – "Дипломатка"
  • Белла Ремсі – "Останні з нас"
  • Сара Снук – "Спадкоємці"
  • Імельда Стонтон – "Корона"
  • Емма Стоун – "Прокляття"

Найкращий актор телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл:

  • Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"
  • Джейсон Сігел – "Терапія"
  • Джейсон Судейкіс – "Тед Лассо"
  • Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь"
  • Білл Гейдер – "Баррі"
  • Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"

Найкраща актриса телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл:

  • Куінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт""
  • Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"
  • Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"
  • Наташа Ліонн – "Покерфейс"
  • Ель Фаннінг – "Велика"
  • Айо Едебірі – "Ведмідь"

Найкраща актриса другого плану в драматичному або комедійному серіалі:

  • Елізабет Дебікі – "Корона"
  • Крістіна Річчі – "Шершні"
  • Дж. Сміт-Кемерон – "Спадкоємці"
  • Меріл Стріп – "Вбивства в одній будівлі"
  • Анна Веддінгхем – "Тед Лассо"
  • Еббі Елліотт – "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану в драматичному або комедійному серіалі:

  • Біллі Крудап – "Ранкове шоу"
  • Меттью Макфедієн – "Спадкоємці"
  • Джеймс Марсден – "Бути присяжним"
  • Ебон Мосс-Бакрак – "Ведмідь"
  • Алан Рак – "Спадкоємці"
  • Александр Скарсгард – "Спадкоємці"

Найкраща актриса в мінісеріалі/антології/телефільмі:

  • Рейчел Вайс – "Зв'язані на смерть"
  • Алі Вонг – "Гризня"
  • Райлі Кіо – "Дейзі Джонс і The Six"
  • Брі Ларсон – "Уроки хімії"
  • Елізабет Олсен – "Любов і смерть"
  • Джуно Темпл – "Фарго"

Найкращий актор у мінісеріалі/антології/телефільмі:

  • Метт Бомер – "Попутники"
  • Сем Клафлін – "Дейзі Джонс і The Six"
  • Девід Ойелоуо – "Законники: Басс Рівз"
  • Вуді Гаррельсон – "Сантехніки Білого дому"
  • Джон Гемм – "Фарго"
  • Стівен Ян – "Гризня"

За кінематографічні та касові досягнення:

  • "Барбі"
  • "Джон Вік 4"
  • "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина I"
  • "Оппенгеймер"
  • "Вартові Галактики: Частина 3"
  • "Супербрати Маріо в кіно"
  • "Тейлор Свіфт: The Eras Tour"
  • "Людина-павук: Павутина всесвітів"

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні:

  • Емі Шумер – "Екстрений контакт"
  • Кріс Рок – "Вибіркове обурення"
  • Рікі Жерве – "Армагеддон"
  • Сара Сільверман – "Той, кого ти любиш"
  • Тревор Ноа – "Де я був"
  • Ванда Сайкс – "Я – артистка"

Церемонія нагородження "Золотий глобус" традиційно відкриває сезон усіх нагород кіно і телеіндустрії, який зазвичай завершується "Оскаром".





 
Кіно
Золотий глобус
Читайте також:
Заставка Княжицький. Політика
10 грудня, 2023 неділя
Зрада скасовується. ЄС підтримав українських перевізників, США нададуть допомогу
блокада кордону
10 грудня, 2023 неділя
До Польщі залізницею прибули перші українські фури
фури_дорога
9 грудня, 2023 субота
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 грудня
19:11
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Питання скасування угоди про Чорноморський флот досі не розглянули в Конституційному Суді, - нардеп Арʼєв
18:58
МВФ
Зеленський планує зустрітися з головою МВФ у Вашингтоні
18:32
Рустем Умєров
Умєров "відверто поспілкувався" з міністром оборони Угорщини й запросив його до Києва
18:20
Офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Частякову
Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, обрали запобіжний захід
18:08
ФСБ заявила, що за рік затримала у Криму 18 людей за нібито роботу на українські спецслужби
18:07
Метро "Деміївська" (Київ")
У Києві тестуватимуть човниковий рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки"
18:01
Інтерв’ю
Ярослав Юрчишин
Чому єдиний телемарафон не працює. Розмова з головою комітету Ради зі свободи слова Ярославом Юрчишиним
18:00
OPINION
Тарас Шамайда
Євроінтеграція без русифікації відбудеться
17:57
Олександр Шовковський
Шовковський офіційно став головним тренером "Динамо"
17:34
Оновлено
Матеуш Моравецький
Польський сейм не висловив вотуму довіри уряду Моравецького
17:11
Латвія
Латвійську компанію підозрюють у постачанні до РФ обладнання для військового виробництва
17:00
Оновлено
"Ворскла" - "Рух" 1:1 (10 грудня 2023 року)
"Динамо" переграло "Оболонь". Результати та розклад 17-го туру УПЛ
16:59
Оновлено
У Києві стався обвал опорної стіни для утримання ґрунту: загинула людина, трьох поранено
16:54
Руслан Володін
На фронті загинув працівник кіноіндустрії Руслан Володін, який долучився до створення "Захара Беркута", "Кіборгів" і "Сторожової застави"
16:45
свиня
Українці у 2023 році почали їсти менше свинини: що споживали натомість
16:33
Ціни на пальне АЗС
У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит пального, – ЦНС
16:20
Швеція Україна
Швеція надасть понад $133 млн на підтримку України взимку
16:14
корупція, суд
Україна на конференції у США представить цифрові інструменти із запобігання корупції
16:05
OPINION
Орест Сохар
Для чого Зеленський летить у США
15:53
окупанти
Вартість виїзду з російської окупації сягає 20-30 тис. грн за людину, – Федоров
15:46
Німеччина
Німеччина підтвердила збільшення військової допомоги Україні до €8 млрд у 2024 році
15:34
Ексклюзив
В атаки на Авдіївку противник відправляє піхоту без автоматів та бронежилетів, - "Легіон Свободи"
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
Херсон
Росіяни атакували передмістя Херсона: є загиблий та поранені
15:14
Google
Графіки відключення світла, калій йодид і Пригожин: що найчастіше гуглили українці у 2023 році
15:08
Ексклюзив
ЗСУ, війна
"Погода на нашому боці": військовослужбовець Тимочко спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку на лівобережжі Херсонщини
15:00
Давид Арахамія
Арахамія заявив про велику кількість нардепів, які хочуть скласти мандат
14:42
На кордоні з Польщею почали розблоковувати рух вантажівок
14:29
Ілля Кива
"Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви
14:20
ХАМАС напав на Ізраїль
Франція, Німеччина та Італія закликали ЄС запровадити спеціальну схему санкцій проти ХАМАСу
14:04
OPINION
Лариса Волошина
Бразильський Лула дочекався свого бумеранга в Гаяні
14:00
Дмитро Кулеба
Питання щодо відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС ще не вирішене, - Кулеба
13:27
Леонід Кучма
Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
13:24
Словаччина Україна
Словаччина закликатиме Єврокомісію до спільного вирішення питання імпорту з України
13:09
Оновлено
Володимир Путін
ЦВК Росії призначила "вибори" президента на ТОТ України
12:55
на фото Володимир Зеленський
Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру, - Зеленський про візит до Аргентини
12:44
Командира армії РФ заочно засудили до довічного увʼязнення за розстріл цивільного на Київщині
12:44
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
Відновленню не підлягають: з початку повномасштабного вторгнення РФ знищила в Україні 195 об'єктів медзакладів
12:30
Дитинча лейцистового алігатора
У Флориді народився найрідкісніший алігатор, яких у світі налічується лише 7 особин
12:26
Оновлено
корабель НАТО
Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV