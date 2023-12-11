Серед лідерів "Оппенгеймер" і "Барбі": оголошено номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"

Про це повідомляє CBS News.

Перелік кінострічок та кінематографістів, серед яких 7 січня 2024 року оберуть переможців, оголосили в понеділок, 11 грудня.

Лауреатів престижної кінопремії визначать у 27 категоріях. Зокрема, з'явилися дві нові номінації: "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні й касові досягнення".

Лідерам за кількістю номінацій стали фільми "Барбі" (9) та "Оппенгеймер" (8). Також у 9 номінаціях заявлений фінальний сезон серіалу "Спадкоємці".

Повний перелік номінантів виглядає так:

Найкращий фільм у жанрі драма

"Анатомія падіння"

"Зона інтересів"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Вбивці квіткової повні"

Найкращий фільм у жанрі комедія або мюзикл

"Air: Великий стрибок"

"Американське чтиво"

"Барбі"

"Бідні-нещасні"

"Травень, грудень"

"Залишені"

Найкращий режисер

Грета Гервіг – "Барбі"

Бредлі Купер – "Маестро"

Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"

Йоргос Лантімос – "Бідні-нещасні"

Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"

Селін Сон – "Минулі життя"

Найкраща драматична актриса

Аннетт Бенінг – "Даяна Найед"

Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"

Грета Лі – "Минулі життя"

Кері Малліган – "Маестро"

Кейлі Спені – "Прісцилла: Елвіс і я"

Сандра Хюллер – "Анатомія падіння"

Найкращий драматичний актор

Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткової повні"

Колман Домінго – "Растін"

Баррі Кеоган – "Солтберн"

Бредлі Купер – "Маестро"

Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"

Ендрю Скотт – "Ми всім чужі"

Найкраща акторка в жанрі комедія або мюзикл

Фентейжа Барріно – "Колір ліловий"

Дженніфер Лоуренс – "Без образ"

Альма Певсті – "Опале листя"

Наталі Портман – "Травень, грудень"

Марго Роббі – "Барбі"

Емма Стоун – "Бідні-нещасні"

Найкращий актор у жанрі комедія, мюзикл

Пол Джаматті – "Залишені"

Метт Деймон – "Air: Великий стрибок"

Ніколас Кейдж – "Герой наших снів"

Джеффрі Райт – "Американське чтиво"

Хоакін Фенікс – "Усі страхи Бо"

Тімоті Шаламе – "Вонка"

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант – "Оппенгеймер"

Даніель Брукс – "Колір ліловий"

Джуліанна Мур – "Травень, грудень"

Розамунд Пайк – "Солтберн"

Давайн Джой Рендольф – "Залишені"

Джоді Фостер – "Даяна Найед"

Найкращий актор другого плану

Раян Гослінг – "Барбі"

Роберт Дауні молодший – "Оппенгеймер"

Роберт Де Ніро – "Вбивці квіткової повні"

Віллем Дефо – "Бідні-нещасні"

Чарльз Мелтон – "Травень, грудень"

Марк Руффало – "Бідні-нещасні"

Найкращий сценарій

"Анатомія падіння", Жюстін Тріє, Артюр Арарі

"Барбі", Грета Гервіг, Ноа Баумбах

"Бідні-нещасні", Тоні МакНамара

"Оппенгеймер", Крістофер Нолан

"Минулі життя", Селін Сон

"Вбивці квіткової повні", Ерік Рот, Мартін Скорсезе

Найкращий міжнародний фільм

"Анатомія падіння"

"Зона інтересів"

"Минулі життя"

"Опале листя"

"Снігове братство"

"Я – капітан"

Найкращий анімаційний фільм

"Заповітне бажання"

"Хлопчик і птах"

"Судзуме, що закриває двері"

"Супербрати Маріо в кіно"

"Людина-павук: Павутина всесвітів"

"Елементарно"

Найкращий драматичний телесеріал

"Дипломатка"

"Корона"

"Спадкоємці"

"Останні з нас"

"Ранкове шоу"

"1923"

Найкращий телесеріал у жанрі комедія або мюзикл:

"Баррі"

"Бути присяжним"

"Ведмідь"

"Початкова школа "Ебботт""

"Тед Лассо"

"Вбивства в одній будівлі"

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм:

"Все невидиме нам світло"

"Гризня"

"Дейзі Джонс і The Six"

"Попутники"

"Уроки хімії"

"Фарго"

Найкращий актор драматичного серіалу:

Кіран Калкін – "Спадкоємці"

Браян Кокс – "Спадкоємці"

Гері Олдман – "Повільні коні"

Педро Паскаль – "Останні з нас"

Джеремі Стронг – "Спадкоємці"

Домінік Вест – "Корона"

Найкраща актриса драматичного серіалу

Гелен Міррен – "1923"

Кері Рассел – "Дипломатка"

Белла Ремсі – "Останні з нас"

Сара Снук – "Спадкоємці"

Імельда Стонтон – "Корона"

Емма Стоун – "Прокляття"

Найкращий актор телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл:

Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"

Джейсон Сігел – "Терапія"

Джейсон Судейкіс – "Тед Лассо"

Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь"

Білл Гейдер – "Баррі"

Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"

Найкраща актриса телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл:

Куінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт""

Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"

Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"

Наташа Ліонн – "Покерфейс"

Ель Фаннінг – "Велика"

Айо Едебірі – "Ведмідь"

Найкраща актриса другого плану в драматичному або комедійному серіалі:

Елізабет Дебікі – "Корона"

Крістіна Річчі – "Шершні"

Дж. Сміт-Кемерон – "Спадкоємці"

Меріл Стріп – "Вбивства в одній будівлі"

Анна Веддінгхем – "Тед Лассо"

Еббі Елліотт – "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану в драматичному або комедійному серіалі:

Біллі Крудап – "Ранкове шоу"

Меттью Макфедієн – "Спадкоємці"

Джеймс Марсден – "Бути присяжним"

Ебон Мосс-Бакрак – "Ведмідь"

Алан Рак – "Спадкоємці"

Александр Скарсгард – "Спадкоємці"

Найкраща актриса в мінісеріалі/антології/телефільмі:

Рейчел Вайс – "Зв'язані на смерть"

Алі Вонг – "Гризня"

Райлі Кіо – "Дейзі Джонс і The Six"

Брі Ларсон – "Уроки хімії"

Елізабет Олсен – "Любов і смерть"

Джуно Темпл – "Фарго"

Найкращий актор у мінісеріалі/антології/телефільмі:

Метт Бомер – "Попутники"

Сем Клафлін – "Дейзі Джонс і The Six"

Девід Ойелоуо – "Законники: Басс Рівз"

Вуді Гаррельсон – "Сантехніки Білого дому"

Джон Гемм – "Фарго"

Стівен Ян – "Гризня"

За кінематографічні та касові досягнення:

"Барбі"

"Джон Вік 4"

"Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина I"

"Оппенгеймер"

"Вартові Галактики: Частина 3"

"Супербрати Маріо в кіно"

"Тейлор Свіфт: The Eras Tour"

"Людина-павук: Павутина всесвітів"

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні:

Емі Шумер – "Екстрений контакт"

Кріс Рок – "Вибіркове обурення"

Рікі Жерве – "Армагеддон"

Сара Сільверман – "Той, кого ти любиш"

Тревор Ноа – "Де я був"

Ванда Сайкс – "Я – артистка"

Церемонія нагородження "Золотий глобус" традиційно відкриває сезон усіх нагород кіно і телеіндустрії, який зазвичай завершується "Оскаром".