Серед лідерів "Оппенгеймер" і "Барбі": оголошено номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"
Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оприлюднила список номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"
Про це повідомляє CBS News.
Перелік кінострічок та кінематографістів, серед яких 7 січня 2024 року оберуть переможців, оголосили в понеділок, 11 грудня.
Лауреатів престижної кінопремії визначать у 27 категоріях. Зокрема, з'явилися дві нові номінації: "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні й касові досягнення".
Лідерам за кількістю номінацій стали фільми "Барбі" (9) та "Оппенгеймер" (8). Також у 9 номінаціях заявлений фінальний сезон серіалу "Спадкоємці".
Повний перелік номінантів виглядає так:
Найкращий фільм у жанрі драма
- "Анатомія падіння"
- "Зона інтересів"
- "Маестро"
- "Оппенгеймер"
- "Минулі життя"
- "Вбивці квіткової повні"
Найкращий фільм у жанрі комедія або мюзикл
- "Air: Великий стрибок"
- "Американське чтиво"
- "Барбі"
- "Бідні-нещасні"
- "Травень, грудень"
- "Залишені"
Найкращий режисер
- Грета Гервіг – "Барбі"
- Бредлі Купер – "Маестро"
- Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"
- Йоргос Лантімос – "Бідні-нещасні"
- Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"
- Селін Сон – "Минулі життя"
Найкраща драматична актриса
- Аннетт Бенінг – "Даяна Найед"
- Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"
- Грета Лі – "Минулі життя"
- Кері Малліган – "Маестро"
- Кейлі Спені – "Прісцилла: Елвіс і я"
- Сандра Хюллер – "Анатомія падіння"
Найкращий драматичний актор
- Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткової повні"
- Колман Домінго – "Растін"
- Баррі Кеоган – "Солтберн"
- Бредлі Купер – "Маестро"
- Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"
- Ендрю Скотт – "Ми всім чужі"
Найкраща акторка в жанрі комедія або мюзикл
- Фентейжа Барріно – "Колір ліловий"
- Дженніфер Лоуренс – "Без образ"
- Альма Певсті – "Опале листя"
- Наталі Портман – "Травень, грудень"
- Марго Роббі – "Барбі"
- Емма Стоун – "Бідні-нещасні"
Найкращий актор у жанрі комедія, мюзикл
- Пол Джаматті – "Залишені"
- Метт Деймон – "Air: Великий стрибок"
- Ніколас Кейдж – "Герой наших снів"
- Джеффрі Райт – "Американське чтиво"
- Хоакін Фенікс – "Усі страхи Бо"
- Тімоті Шаламе – "Вонка"
Найкраща акторка другого плану
- Емілі Блант – "Оппенгеймер"
- Даніель Брукс – "Колір ліловий"
- Джуліанна Мур – "Травень, грудень"
- Розамунд Пайк – "Солтберн"
- Давайн Джой Рендольф – "Залишені"
- Джоді Фостер – "Даяна Найед"
Найкращий актор другого плану
- Раян Гослінг – "Барбі"
- Роберт Дауні молодший – "Оппенгеймер"
- Роберт Де Ніро – "Вбивці квіткової повні"
- Віллем Дефо – "Бідні-нещасні"
- Чарльз Мелтон – "Травень, грудень"
- Марк Руффало – "Бідні-нещасні"
Найкращий сценарій
- "Анатомія падіння", Жюстін Тріє, Артюр Арарі
- "Барбі", Грета Гервіг, Ноа Баумбах
- "Бідні-нещасні", Тоні МакНамара
- "Оппенгеймер", Крістофер Нолан
- "Минулі життя", Селін Сон
- "Вбивці квіткової повні", Ерік Рот, Мартін Скорсезе
Найкращий міжнародний фільм
- "Анатомія падіння"
- "Зона інтересів"
- "Минулі життя"
- "Опале листя"
- "Снігове братство"
- "Я – капітан"
Найкращий анімаційний фільм
- "Заповітне бажання"
- "Хлопчик і птах"
- "Судзуме, що закриває двері"
- "Супербрати Маріо в кіно"
- "Людина-павук: Павутина всесвітів"
- "Елементарно"
Найкращий драматичний телесеріал
- "Дипломатка"
- "Корона"
- "Спадкоємці"
- "Останні з нас"
- "Ранкове шоу"
- "1923"
Найкращий телесеріал у жанрі комедія або мюзикл:
- "Баррі"
- "Бути присяжним"
- "Ведмідь"
- "Початкова школа "Ебботт""
- "Тед Лассо"
- "Вбивства в одній будівлі"
Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм:
- "Все невидиме нам світло"
- "Гризня"
- "Дейзі Джонс і The Six"
- "Попутники"
- "Уроки хімії"
- "Фарго"
Найкращий актор драматичного серіалу:
- Кіран Калкін – "Спадкоємці"
- Браян Кокс – "Спадкоємці"
- Гері Олдман – "Повільні коні"
- Педро Паскаль – "Останні з нас"
- Джеремі Стронг – "Спадкоємці"
- Домінік Вест – "Корона"
Найкраща актриса драматичного серіалу
- Гелен Міррен – "1923"
- Кері Рассел – "Дипломатка"
- Белла Ремсі – "Останні з нас"
- Сара Снук – "Спадкоємці"
- Імельда Стонтон – "Корона"
- Емма Стоун – "Прокляття"
Найкращий актор телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл:
- Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"
- Джейсон Сігел – "Терапія"
- Джейсон Судейкіс – "Тед Лассо"
- Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь"
- Білл Гейдер – "Баррі"
- Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"
Найкраща актриса телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл:
- Куінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт""
- Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"
- Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"
- Наташа Ліонн – "Покерфейс"
- Ель Фаннінг – "Велика"
- Айо Едебірі – "Ведмідь"
Найкраща актриса другого плану в драматичному або комедійному серіалі:
- Елізабет Дебікі – "Корона"
- Крістіна Річчі – "Шершні"
- Дж. Сміт-Кемерон – "Спадкоємці"
- Меріл Стріп – "Вбивства в одній будівлі"
- Анна Веддінгхем – "Тед Лассо"
- Еббі Елліотт – "Ведмідь"
Найкращий актор другого плану в драматичному або комедійному серіалі:
- Біллі Крудап – "Ранкове шоу"
- Меттью Макфедієн – "Спадкоємці"
- Джеймс Марсден – "Бути присяжним"
- Ебон Мосс-Бакрак – "Ведмідь"
- Алан Рак – "Спадкоємці"
- Александр Скарсгард – "Спадкоємці"
Найкраща актриса в мінісеріалі/антології/телефільмі:
- Рейчел Вайс – "Зв'язані на смерть"
- Алі Вонг – "Гризня"
- Райлі Кіо – "Дейзі Джонс і The Six"
- Брі Ларсон – "Уроки хімії"
- Елізабет Олсен – "Любов і смерть"
- Джуно Темпл – "Фарго"
Найкращий актор у мінісеріалі/антології/телефільмі:
- Метт Бомер – "Попутники"
- Сем Клафлін – "Дейзі Джонс і The Six"
- Девід Ойелоуо – "Законники: Басс Рівз"
- Вуді Гаррельсон – "Сантехніки Білого дому"
- Джон Гемм – "Фарго"
- Стівен Ян – "Гризня"
За кінематографічні та касові досягнення:
- "Барбі"
- "Джон Вік 4"
- "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина I"
- "Оппенгеймер"
- "Вартові Галактики: Частина 3"
- "Супербрати Маріо в кіно"
- "Тейлор Свіфт: The Eras Tour"
- "Людина-павук: Павутина всесвітів"
Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні:
- Емі Шумер – "Екстрений контакт"
- Кріс Рок – "Вибіркове обурення"
- Рікі Жерве – "Армагеддон"
- Сара Сільверман – "Той, кого ти любиш"
- Тревор Ноа – "Де я був"
- Ванда Сайкс – "Я – артистка"
Церемонія нагородження "Золотий глобус" традиційно відкриває сезон усіх нагород кіно і телеіндустрії, який зазвичай завершується "Оскаром".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.86 Купівля 36.86Продаж 37.48
- EUR Купівля 39.63Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе