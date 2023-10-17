Серед найпопулярніших спеціальностей – комп'ютерні науки та філологія: МОН підбило підсумки вступної кампанії-2023

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Міністр розповів, що цього року в Україні збільшили обсяг державного замовлення за кількома пріоритетними напрямами. Це інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, адже такі фахівці є критично необхідними для відновлення та підтримки України під час війни. На підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць.

За інформацією МОН, загалом цього року до українських ЗВО надійшло 474 179 заяв на бюджет. Вступники на бакалавра та магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань могли подавати заяви з 19 до 31 липня.

Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Найпопулярнішими спеціальностями для таких вступників виявилися "Комп'ютерні науки" – 30134 заяви, "Філологія" – 27 667 заяв та "Право" – 25 940 заяв. У десятці найпопулярніших також "Психологія", "Менеджмент", "Інженерія програмного забезпечення", "Середня освіта", "Маркетинг", "Медицина", "Кібербезпека та захист інформації".

Десятка найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця виглядає так: Середня освіта, Комп'ютерні науки, Медицина, Інженерія програмного забезпечення, Будівництво та цивільна інженерія, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Філологія, Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, Агрономія, Комп'ютерна інженерія.

Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Найвищий пороговий бал для вступу був на спеціальність "Стоматологія". Також високим був бал на "Політологію" та "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".

Фото: facebook.com/oksenlisovyi