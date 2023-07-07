Понад 10 тисяч абітурієнтів провалили НМТ з математики
Мінімальний бал з математики під час Національного мультипредметного тесту у 2023 році не змогли отримати 10 755 вступників
Про це пише портал Освіта.ua.
Зазначається, що близько 4% вступників не змогли набрати більше ніж 3 бали з 32 можливих за виконання частини тестування з математики. Водночас високі результати (181–200 балів) отримали 8 475 учасників тестування.
Українську мову не склали тільки 253 вступники, що становить менш як 0,1% з поміж всіх учасників. Високі бали з цього предмета мають 13 760 абітурієнтів.
- 28 червня учасники основної сесії національного мультитесту отримали свої результати. Вони доступні в персональному електронному кабінеті. Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.
- 1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, через які надалі можна буде подати заяви до закладів вищої освіти.
- Портал Освіта.ua створив покроковий алгоритм дій для абітурієнта у 2023. У ньому пояснили процес вступу до закладів вищої освіти від отримання результату НМТ у тестових балах до укладення договору про навчання із закладом вищої освіти.
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