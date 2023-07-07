Про це пише портал Освіта.ua.

Зазначається, що близько 4% вступників не змогли набрати більше ніж 3 бали з 32 можливих за виконання частини тестування з математики. Водночас високі результати (181–200 балів) отримали 8 475 учасників тестування.

Українську мову не склали тільки 253 вступники, що становить менш як 0,1% з поміж всіх учасників. Високі бали з цього предмета мають 13 760 абітурієнтів.