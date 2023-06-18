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Отримання результату НМТ та процес вступу до закладів вищої освіти: що потрібно знати абітурієнтам

18 червня, 2023 неділя
23:05
Суспільство ЗНО

Портал Освіта.ua створив покроковий алгоритм дій для абітурієнта у 2023 році після проходження Національного мультипредметного тесту

Про це пише Освіта.ua.

Отримання результату НМТ у тестових балах

Після складання національного мультитесту кожен учасник отримує окремі результати з трьох предметних блоків у вигляді тестових балів.

Вони відображаються на екрані монітора безпосередньо після завершення тесту. Максимальна кількість балів, яку можна набрати за кожен предметний блок, визначається наступним чином: за українську мову - 45 балів, за математику, фізику та іноземну мову - 32 бали, за історію України - 54 бали, за біологію - 46 балів, за хімію - 40 балів.

Для отримання позитивного результату тестування вистачає набрати щонайменше 10% правильних відповідей на завдання з кожного предметного блоку. Це означає, що мінімальні порогові бали, необхідні для зарахування, становлять 6 балів з історії України, а мінімум 5 балів з української мови та біології. За математику, фізику, іноземну мову та хімію необхідно набрати щонайменше 4 бали.

Отримання офіційного результату НМТ

У рамках вступної кампанії, результати кожного блоку Національного мультитесту будуть переведені в шкалу 100-200 балів для конкурсного відбору.

Офіційні результати за шкалою 100-200 балів для вступу до закладів вищої освіти будуть доступні кожному учаснику основної сесії НМТ до 28 червня в їх персональному електронному кабінеті.

Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.

Кожен учасник зможе самостійно дізнатись свої результати за шкалою 100-200 балів, використовуючи офіційні таблиці переведення тестових балів у 2023 році.

Реєстрація електронного кабінету

Цього року більшість вступників буде подавати вступні заяви онлайн через електронні кабінети. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня. Для реєстрації кабінету необхідно зайти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

При створенні кабінету вступника потрібно буде вказати адресу електронної пошти, на яку надійде лист з посиланням для активації доступу до кабінету. Також необхідно буде внести необхідні дані вступника, такі як інформація про сертифікат Національного мультитесту (ЗНО), свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат) та інші.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива для атестатів, виданих не раніше 1998 року. У разі, якщо документ був виданий до 1998 року, вступникові доведеться подати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в заклад освіти.

У випадку відсутності сертифіката Національного мультитесту (ЗНО), вступнику необхідно буде зареєструвати електронний кабінет, використовуючи документ, що посвідчує особу.

Завантаження документів до електронного кабінету

Після успішної активації електронного кабінету необхідно ввести та завантажити наступну інформацію про вступника: контактний номер телефону, кольорову фотокартку вступника та фотокопію додатка до свідоцтва або атестата про повну загальну середню освіту.

У випадку наявності сертифіката ЗНО з попередніх років, також потрібно внести дані цього сертифіката (номер, PIN-код, рік) та завантажити копію цього документа.

Для надання допомоги вступникам під час подання заяв у електронній формі, приймальні комісії створять спеціальні консультаційні центри. У консультаційному центрі будь-якого закладу вищої освіти ви зможете отримати допомогу зі створення електронного кабінету, внесення заяв у електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на підставі якого відбувається вступ, та багато іншого.

Подання заяв на вступ

Прийом заяв та документів від вступників розпочнеться 19 липня і триватиме до 31 липня 2023 року до 18:00 години, за винятком вищих військових навчальних закладів, закладів зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів.

Важливо зазначити, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде неможливо. Тому вступникам рекомендується переконатися, що всі дані, завантажені до електронного кабінету, введені коректно.

У цьому році вступники матимуть можливість подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-якому закладі вищої освіти без обмежень щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються, а також до 15 заяв на контрактну форму навчання.

Визначення пріоритету заяви

Вступ абітурієнтів на бюджетні місця буде здійснюватися з урахуванням пріоритетів, які визначаються самим вступником у кожній з 5 заяв.

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, необхідно встановити пріоритет від 1 до 5, де 1 означає найвищу пріоритетність (тобто виш і спеціальність, яку вступник найбільше бажає), а 5 відповідно позначає найнижчий пріоритет, тобто найменш бажаний варіант.

За встановленими пріоритетами абітурієнта визначається черговість розгляду заяви під час вступу на бюджетні місця.

Важливо запам'ятати, що встановлення пріоритетів є важливим кроком, оскільки після подання заяви змінити їх буде неможливо.

Виконання умов вступу

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі відбудеться не пізніше 5 серпня.

Вступники, яким надійшло повідомлення в кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), мають до 18:00 8 серпня підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

Укладення договору про навчання із закладом вищої освіти

Для зарахування на навчання особі необхідно мати підтвердження вибору навчального закладу, виконати всі вимоги щодо зарахування (подання оригіналів документів) і укласти договір про навчання відповідно до правил закладу вищої освіти.

Укладання договору про навчання може бути здійснене дистанційно з використанням кваліфікованих електронних підписів.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території й знаходяться там, мають можливість укласти договір про навчання протягом трьох місяців після початку навчального процесу.

  • У понеділок, 12 червня, в мережі з’явилося відео про те, як стороння людина виконує вдома завдання національного мультипредметного тесту замість якогось учасника, який у цей самий час перебував у тимчасовому екзаменаційному центрі.

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