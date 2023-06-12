Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там додали, що це неприпустима ситуація, щодо якої вживають негайних заходів.

В УЦОЯО пояснили, що всі ІР-адреси, з яких здійснювали входи в систему, зафіксовані, тому впродовж певного часу обіцяють знайти того, хто намагався "обдурити систему". Результати такого учасника чи учасників анулюють і використати їх для вступу не буде змоги.

"По-друге, ми працюємо над технічним обмеженням доступу до платформи сторонніх осіб. Перевірку входу в систему було передбачено, однак під час першої зміни 12 червня через технічні збої вона не працювала належним чином. Виправляємо ситуацію", – додали в УЦОЯО.

Також у центрі закликали до пильності інструкторів у тимчасових екзаменаційних центрах. Їх попросили спостерігати за учасниками НМТ та за їхніми екранами, щоб запобігти зловживанням.Оскільки одночасно над виконанням того самого тесту не можуть працювати дві людини з різних місць, у тимчасовому центрі неодмінно буде учасник чи учасниця, який не працює в тестувальнику, адже замість нього хтось намагається виконувати цей тест з іншого місця.

Основна сесія національного мультипредметного тесту стартувала минулого тижня. Як розповіли в УЦОЯО, перші дні тестувань здебільшого минули спокійно. Певні проблеми були пов’язані, зокрема, з тим, що не всі учасники попередньо належно ознайомилися з вимогами й порадами щодо НМТ і в деяких випадках власноруч наразилися на ризик не отримати свого найвищого результату.

Значну кількість вступників вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів через використання мобільних телефонів під час тестування. Деякі з учасників, зокрема, фотографували тестові завдання, а потім поширювали їх в інтернеті.

Сьогодні, 12 червня, завершився додатковий період реєстрації на складання Національного мультипредметного тесту