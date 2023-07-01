Про це пише Освіта.ua.

Для реєстрації кабінету необхідно зайти на сторінку системи подання заяв в електронній формі та вказати адресу електронної пошти, на яку надійде лист з посиланням для активації доступу до кабінету. Також потрібно внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).

Опісля активації до електронного кабінету необхідно ввести та завантажити інформацію про вступника: контактний номер телефону, кольорову фотокартку вступника та фотокопію додатка до свідоцтва або атестата про повну загальну середню освіту.

Цьогоріч заяви та документи від вступників розпочнуть приймати 19 липня, а закінчать - 31 липня. Вийнятком є вищі військові навчальні заклади, заклади зі специфічними умовами навчання та військові навчальні підрозділи вишів.