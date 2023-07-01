Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
В Україні, у суботу, 1 липня, розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників, через які надалі можна буде подати заяви до закладів вищої освіти
Про це пише Освіта.ua.
Для реєстрації кабінету необхідно зайти на сторінку системи подання заяв в електронній формі та вказати адресу електронної пошти, на яку надійде лист з посиланням для активації доступу до кабінету. Також потрібно внести дані сертифікату НМТ (або ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата).
Опісля активації до електронного кабінету необхідно ввести та завантажити інформацію про вступника: контактний номер телефону, кольорову фотокартку вступника та фотокопію додатка до свідоцтва або атестата про повну загальну середню освіту.
Цьогоріч заяви та документи від вступників розпочнуть приймати 19 липня, а закінчать - 31 липня. Вийнятком є вищі військові навчальні заклади, заклади зі специфічними умовами навчання та військові навчальні підрозділи вишів.
- 3 квітня розпочалася реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті. Понад 23 тисячі українських вступників планували складати тест за кордоном, а кількість країн, де проводитимуть НМТ у 2023 році, зросла до 32.
- 28 червня учасники основної сесії національного мультитесту отримали свої результати. Вони доступні в персональному електронному кабінеті. Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.
- Портал Освіта.ua створив покроковий алгоритм дій для абітурієнта у 2023. У ньому пояснили процес вступу до закладів вищої освіти від отримання результату НМТ у тестових балах до укладення договору про навчання із закладом вищої освіти.
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