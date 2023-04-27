НМТ-2023: кількість країн для проходження тестування зросла до 32

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Тепер українські абітурієнти можуть скласти мультитест ще у 4 країнах Європи.

"Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Загреба (Хорватія), Мадрида (Іспанія), Праги (Чехія) та Сакраменто (США)", - ідеться в повідомленні.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах:

Австрія (Відень)

Азербайджан (Баку)

Бельгія (Брюссель)

Болгарія (Варна, Софія)

Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон)

Грузія (Тбілісі)

Данія (Орхус)

Естонія (Таллінн)

Ірландія (Дублін)

Іспанія (Валенсія, Мадрид)

Італія (Мілан, Рим)

Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто)

Латвія (Рига)

Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)

Молдова (Кишинів)

Нідерланди (Роттердам)

Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)

Норвегія (Осло)

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін)

Португалія (Лісабон)

Румунія (Бухарест)

Словаччина (Братислава)

США (Нью-Йорк, Сакраменто)

Туреччина (Бельдібі)

Угорщина (Будапешт)

Фінляндія (Гельсінкі),

Франція (Марсель, Париж)

Чехія (Брно, Прага)

Хорватія (Загреб)

Швейцарія (Берн)

Швеція (Стокгольм)

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася зручніша для вас локація, - зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - повідомляють в УЦОЯО.