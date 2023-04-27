НМТ-2023: кількість країн для проходження тестування зросла до 32
Кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Тепер українські абітурієнти можуть скласти мультитест ще у 4 країнах Європи.
"Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Загреба (Хорватія), Мадрида (Іспанія), Праги (Чехія) та Сакраменто (США)", - ідеться в повідомленні.
Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах:
- Австрія (Відень)
- Азербайджан (Баку)
- Бельгія (Брюссель)
- Болгарія (Варна, Софія)
- Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон)
- Грузія (Тбілісі)
- Данія (Орхус)
- Естонія (Таллінн)
- Ірландія (Дублін)
- Іспанія (Валенсія, Мадрид)
- Італія (Мілан, Рим)
- Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто)
- Латвія (Рига)
- Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)
- Молдова (Кишинів)
- Нідерланди (Роттердам)
- Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)
- Норвегія (Осло)
- Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін)
- Португалія (Лісабон)
- Румунія (Бухарест)
- Словаччина (Братислава)
- США (Нью-Йорк, Сакраменто)
- Туреччина (Бельдібі)
- Угорщина (Будапешт)
- Фінляндія (Гельсінкі),
- Франція (Марсель, Париж)
- Чехія (Брно, Прага)
- Хорватія (Загреб)
- Швейцарія (Берн)
- Швеція (Стокгольм)
"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася зручніша для вас локація, - зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - повідомляють в УЦОЯО.
- На проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році зареєструвалися понад 211 тис. абітурієнтів. 169 573 вступників в Україні та 18 364 – за кордоном.
- Також у Міністерстві освіти і науки надали роз'яснення щодо коментарів про перехід на 12-річну систему шкільної освіти в України.
- Своєю чергою у Польщі уряд ухвалив зміни у спеціальному законі про допомогу українцям, зокрема йдеться про вступ до університетів.
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