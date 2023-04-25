Про це інформує представництво туристичної трансформації України VisitUkraine.

Відтепер польські університети зможуть змінювати правила вступу для українських абітурієнтів у 2023/2024 році.

Система освіти в Польщі налічує декілька освітніх рівнів, як і в Україні:

Бакалаврат - передбачає здобуття освіти протягом 6 семестрів та захист диплома. Для вступу необхідно мати сертифікат зрілості про закінчення середньої школи.

Магістратура - навчання триває 4 семестри. Необхідно мати український або європейський диплом бакалавра.

Аспірантура - передбачає написання та захист дисертації.

Для вступу до польських закладів вищої освіти необхідно володіти польською мовою на рівні В1-В2. У деяких вишах спеціально для українців перший рік навчання організовують рідною мовою, паралельно даючи змогу вивчати польську. Також для спрощення вступу для іноземних студентів велика кількість університетів пропонують спеціально підготовчі курси з польської мови.

Щодо документів, які необхідно мати для вступу, згідно з нещодавніми змінами у польському законодавстві, університети можуть встановлювати свої правила, тобто зараховувати студентів як на підставі ЗНО, так і складання іспитів. Вимоги щодо терміну подання документів також можуть бути різні.

Загальний перелік документів, необхідних для вступу:

Свідоцтво про народження;

Український та закордонний паспорти;

Атестат та додаток про здобуття середньої освіти;

Анкета вступника;

Сертифікат про рівень володіння польською мовою (не завжди);

Медична довідка;

Набір фото 35х45 мм.

Державні польські виші дають змогу іноземцям навчатися безкоштовно, проте є обов'язкова умова - володіння польською мовою. У конкурсі можуть взяти участь:

Власники сертифіката, підтвердженого держіспитом, про володіння польською мовою на рівні С1;

Абітурієнти, які мають статус біженця, статус тимчасового або додаткового захисту;

Власники карти поляка або особи, що є родичем громадянина Польщі.

Студенти цих категорій отримують певні пільги, зокрема субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, ректорську або соціальну стипендії. Рішення щодо їх отримання приймає ректорат на підставі довідки про сімейний та матеріальний стан.

Українці, які мають статус тимчасового захисту після 24 лютого 2022 року, можуть безплатно навчатися у Кракова до 24 серпня 2024 року.

Загальна вартість навчання в приватних та державних університетах Польщі стартує вiд 700 євро на рiк.