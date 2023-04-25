Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо говорити про опитування українських біженців щодо повернення назад в Україну на початку вторгнення, то ці цифри були зумовлені величезною хвилею патріотизму. Тоді понад 90% українських біженців заявили, що повернуться в Україну за будь-яких умов. Вже тоді було зрозуміло, що ці цифри не будуть реалістичними. Оскільки багато людей не готові були зізнатись, що можливо не повернуться до України. Досвід Балканських країн говорить про те, що майже третина біженців повертаються назад. Я вважаю, що до України повернеться більше третини біженців", - пояснила Лібанова.

Професорка вважає, що більша частина українських біженців повернуться назад до України

"В перші два тижні повномасштабного вторгнення РФ до України повернулися 200 тис. чоловіків. Вони чудово розуміли, що виїхати вони вже не зможуть. Це просто дивовижні цифри. Також велика частина українських громадян не беруть статус біженця, що говорить про те, що вони розглядають для себе можливості повернення на батьківщину. Крім того, багато українців розчарувались щодо життя в європейських країнах. Тому, я вважаю, що в Україну повернеться половина біженців. Мрію про 60%", - додала вона.