Про це йдеться у звіті Українського інституту майбутнього за результатами онлайн-опитування.

Рейтинг причин, які впливають на рішення людини не повертатися до України: життєві перспективи закордоном (55%), безпека (50%), наявність роботи (48%), турбота про дітей (діти мають здобути нормальну освіту та почати нове життя) (33%), комфорт (28%), відсутність боротьби з корупцією, відсутність люстрації проросійських сил в Україні (27%), родинні зв’язки закордоном (5%).

Водночас на мотиви повернення українців на батьківщину впливають родинні зв’язки (60%), звичний спосіб життя та звичне оточення (46%), безпека (42%), наявність роботи (36%), патріотизм (32%), невдачі у спробах облаштуватися закордоном (27%), турбота про дітей (діти мають жити та навчатися в Україні)(16%).

46% опитаних українців відповіли, що кожен з тих, хто виїхав після початку повномасштабного вторгнення РФ, має вирішувати самостійно щодо повернення на батьківщину, 21% респондентів відмітили, що громадяни, які виїхали за кордон, мають повертатися відразу після закінчення війни (до процесу відновлення країни), 16,5% – якщо немає загрози окупації, 10,5% – після закінчення війни та після відновлення/відбудови країни.

Основними причинами виїзду з країни найближчих родичів та друзів/знайомих після 24 лютого 2022 року вважають відсутність почуття безпеки в Україні (58%), турбота про дітей, їхнє майбутнє (58%), підвищений рівень небезпеки (постійні обстріли, загроза окупації) (57%).