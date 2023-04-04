Чехія прийняла близько 500 тис. українських біженців від початку повномасштабної війни, – тимчасово повірений Усатий
Від 24 лютого 2022 року до квітня 2023 року Чехія прийняла близько 500 тисяч біженців з України
Про це інформує в Медіацентрі тимчасово повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий.
Повідомляється, що в березні 2022 року у Чехії прийняли закон, який створив правові підстави для перебування тимчасово переміщених українців.
Громадяни України отримують фінансову допомогу - 5 тисяч крон щомісячно, це близько 200 доларів.
Усатий зауважив, що Чехія вже прийняла близько півмільйона українців з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
У рамках цього закону надається також безплатне медичне страхування українцям, які перебувають у Чехії та мають відповідний статус.
Крім того, тимчасово переміщеним громадянам могли надавати соціальне житло і допомагати з працевлаштуванням.
- 17 лютого стало відомо, в Чехії вироблятимуть мобільні системи протиповітряної оборони для України, техніка призначатиметься для боротьби із дронами.
- Україні у березні планували передадуть реактивну установку RM-70 і 365 ракет, на яку громадяни Чехії зібрали понад 1,3 млн доларів.
- 30 березня чеські волонтери повідомили, що 15 мобільних зенітних комплексів Viktor, які були придбані за зібрані кошти, вже відправлено до України.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати.
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