Про це інформують волонтери у твіттері на сторінці "Подарунок для Путіна".

Чеським волонтерам вдалося зібрати 3,75 млн євро.

"Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів (крон, - ред.) відправляються на фронт", - пишуть в повідомленні.

"Нехай вас хлопці влучно стріляють в Україні, бережіть себе, скоро ми вам пришлемо ракетну установку Przemysław. Схрещуємо пальці", - додали волонтери.

Нині чехи збирають на реактивну установку Przemysław для української армії та 365 ракет.

Přišel čas se rozloučit. ???? 15 protidronových systémů MR-2 Viktor na které jsme od Vás před Vánoci vybrali 90 milionů odjíždí na frontu. Ať Vám to na Ukrajině přesně střílí kluci, opatrujte se, brzo za Vámi pošleme raketomet Přemysl. https://t.co/RyCyPqJczC Držíme palce ????????????????❤️ pic.twitter.com/I6ZjxipLPz — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 30, 2023

Зазначається, що кулемет Viktor - це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних або, при необхідності, наземних цілей. Його дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях.

13 листопада 2022 року стало відомо про початок збору €3,7 млн на 15 комплексів Viktor для боротьби з дронами та іншими цілями на малих висотах для України.

Тоді повідомляли, що кулемет знаходитиметься на позашляховику Toyota з посиленою підвіскою та спеціальним адаптером на корпусі, що дозволяє вести вогонь з салону.

Комплекс має ряд додаткових оснащень. Зокрема це денний та нічний зенітний приціл, а також приціл для стрільби прямим наведенням по наземних цілях. Крім того, є запасні стволи з можливістю швидкої заміни у разі перегріву.