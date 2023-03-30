З квітня українські біженці в Польщі зможуть отримати карту побиту

Про це інформує Іn-poland.

"Наразі українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 24 серпня 2023 року. Для тих, хто планує тривале проживання в цій країні, передбачене спеціальне рішення. Згідно зі змінами до закону про допомогу громадянам України від 13 січня 2023 року біженці зі статусом UKR зможуть оформити дозвіл на тимчасове проживання (карту побиту) у спрощеному порядку", - пише відомство.

Повідомляється, що для цього метою перебування має бути ведення бізнесу, виконання роботи або висококваліфікованої роботи - "блакитна карта".

Заяву необхідно подавати за місцем проживання в управлінні воєводства - urząd wojewódzki.

Законом передбачається, що відмов не буде. Якщо біженець відповідає всім вимогам, дозвіл на проживання можуть видати строком до 3 років. Якщо не всім, але ціллю перебування є робота, то карту побиту українець отримає на рік.

"Біженці можуть бути працевлаштовані винятково за умови, що працедавець подасть в urząd pracy (центр зайнятості, - ред.) спеціальний документ powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy через портал praca.gov.pl. Без цього повідомлення не вдасться подати заяву на карту побиту", - пояснюють у матеріалі.

Отримати карту на пільгових умовах можна буде лише з 1 квітня до 24 серпня цього року.

Статус тимчасового захисту – UKR – буде втрачатися тільки з видачею децизії біженцю. При цьому залишаться безплатна медицина, виплати на дітей - 500 злотих щомісяця до 18 років.

Перебування українських біженців у Польщі є легальним до 24 серпня 2023 року, проте вони все одно зможуть залишатися на території країни - тимчасовий захист можуть продовжити або будуть інші підстави для подачі на карту побиту, повідомляється у відомстві.