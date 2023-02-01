В Україні оновили правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

Про це інформує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Звертаю увагу, що ВПО, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені", - пише Лубінець.

Йдеться про три тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих.

Омбудсмен наголосив, що право на отримання виплат мають переселенці, які:

мають непридатну для життя або зруйновану домівку і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат;

мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна унаслідок війни РФ;

виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;

отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24. 02. 2022 року;

повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого минулого року.

"Внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на отримання грошової допомоги на проживання за допомогою застосунку Дія або звернувшись до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради", - додав Лубінець.

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