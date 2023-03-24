Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Відомство домовилося з головою представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Роберто Віла-Сексто про продовження надання міжнародної допомоги від NRC та підтримки вразливих категорій громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

"Протягом 2023 року з використанням платформи єДопомога додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають іще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.