Грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців отримають іще 50 тис. українців: подробиці
Норвезька рада у справах біженців (NRC) продовжить надавати допомогу українцям, які постраждали через російську агресію. Ще 50 тисяч людей отримають по 6600 грн
Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Відомство домовилося з головою представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Роберто Віла-Сексто про продовження надання міжнародної допомоги від NRC та підтримки вразливих категорій громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.
"Протягом 2023 року з використанням платформи єДопомога додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають іще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
- З 1 лютого в Україні оновили правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
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