Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.

"Вже три тижні проходить реєстрація для участі в Національному мультипредметному тесті. В нас створено вже 211 тисяч персональних кабінетів, і приблизно 118 тисяч осіб вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію та можливість формувати сертифікат Національного мультипредметного тесту 2023 року", – розповів Вітренко.

Заступник міністра підсумував, що тест в Україні складатимуть 169 573 абітурієнти, а за кордоном – 18 364.

"Що стосується предметів на вибір, історію України 109 455 осіб обрали, іноземну мову 68 066 осіб обрали, 27 123 особи хочуть складати біологію, 4000 – фізику і 2 673 особи хочуть складати хімію", – додав Вітренко.

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Нині 31 країна підтвердила готовність провести Національний мультипредметний тест. Вступники зможуть внести зміни, щодо місця складання іспитів до 7 травня.

Перелік країн, у яких українці матимуть змогу скласти НМТ.

Крім того, у Міністерстві освіти та науки розглядають можливості оптимізації граничного навантаження дитини.

"Ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію. Тобто природничим наукам, наукам які засновують здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички, нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним", – наголосив заступник.