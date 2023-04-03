Вступ-2023: розпочалася реєстрація для участі у НМТ
Відсьогодні розпочинається реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному Національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що УЦОЯО забезпечить реєстрацію на НМТ у безпаперовій формі.
Для реєстрації потенційний вступник/вступниця має за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет і виконати в ньому низку дій.
- Раніше, 31 березня, повідомлялося, що 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають.
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