Вступ-2023: розпочалася реєстрація для участі у НМТ

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному Національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що УЦОЯО забезпечить реєстрацію на НМТ у безпаперовій формі.

Для реєстрації потенційний вступник/вступниця має за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет і виконати в ньому низку дій.