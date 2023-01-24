Про це він розповів в етері Еспресо.

"Точно відомо про мультитест те, що він буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування. Пропонується чотири завдання профільного рівня з математики, де взагалі немає відповідей, їх треба буде писати вручну. Шість профільних завдань з фізики, шість таких з хімії, також пропонують з англійської мови по всім 32 завданням вручну писати відповіді, встановлювати відповідності – це все небо і земля, порівнюючи з тим, яким був мультитест у 2022 році. Так само є ускладнення з історією, замість 100 обіцяних років треба буде знати період у чотири сотні років", - розказав експерт з освітніх питань.

Олександр Кондратюк зауважив, що буде встановлена межа нескладання іспиту - це мінімальний бал на рівні 130.

"Якщо говорити відверто, то жодної прив'язки школи до мультитесту не існує. Щодо обов'язковості предмета історії у тестуванні, то дивно, що у країні, де йде війна, пропонують зробити історію необов'язковим предметом. Але, якщо хтось прийняв факт, що буде тільки три предмети, то це все ще не так. Всім зрозуміло, коли буде розглядатися новий перелік предметів для мультитесту у Верховній Раді, то з великою імовірністю, історію знову зроблять обов'язковим предметом. А ці три предмети, які я описав, значно жорсткіші, бо мають профільні завдання з відкритими відповідями й 2 хвилини на кожне запитання, а це у 4 рази менше, ніж на ЗНО. У цьому році складність буде серйозна, що призведе до значно гірших балів у порівнянні з минулими роками", - прокоментував Кондратюк.

22 листопада 2022 року у Міносвіти заявили, що ЗНО-2023 провести неможливо, й оголосили про альтернативний варіант вступу до ВНЗ

20 січня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет сказав, що замість ЗНО українські абітурієнти цьогоріч складатимуть мультипредметний тест, у якому не буде історії

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