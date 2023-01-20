Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на брифінгу щодо моделі вступної кампанії у 2023 році, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні єдиним інструментом вступу є зовнішнє незалежне оцінювання, але з огляду на ситуацію з безпекою ми моделюємо максимально безпечний вступ, враховуємо думку батьків і абітурієнтів і подаємо на розгляд Верховної Ради спільно узгоджену модель прийому в рамках удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ) зі вступу 2023 року", - заявив він.

Зокрема, вдосконалений національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов'язкових предметів: українська мова та математика, а також одного предмета на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська мова), фізика, хімія або біологія (зробити вибір необхідно буде під час реєстрації на НМТ).

Раніше на ЗНО обов'язковими були українська мова та історія України.

Тривалість тестування буде 180 хвилин, до нього ввійдуть три блоки предметів, а час можна буде розподіляти за блоками самостійно.

З української мови, історії України, хімії та біології буде по 30 тестових завдань, з іноземних мов – 32 завдання, з математики – 22 завдання та з фізики – 20 завдань.

Відповідно до правил, вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть і НМТ, і творчий конкурс.

Уперше про мультипредметний тест як альтернативу ЗНО Сергій Шкарлет розповів у листопаді 2022 року.

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