У Міносвіти заявили, що ЗНО-2023 провести неможливо, й оголосили про альтернативний варіант вступу до ВНЗ
З огляду на безпекову ситуацію ЗНО у 2023 році провести неможливо, тож у МОН розглядають варіант проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти й науки.
"З міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі не є можливим. Тому Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)", – цитує пресслужба міністра освіти Сергія Шкарлета.
Відомство ініціювало підготовку спеціального законопроєкту, який дозволить проводити НМТ у 2023 році.
Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, проводитиметься онлайн і міститиме обов’язковий і додатковий блоки. Обов’язковий блок НМТ буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька та іспанська мова).
Додатковий блок передбачено з таких предметів, як фізика, хімія чи біологія, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.
Заплановано, що тестування може відбутися у червні-липні, а реєстрація має стартувати в квітні.
- Через відключення електроенергії в Києві учні, які навчаються очно, матимуть заняття з 9:00 до 16:00, а ті, хто навчається онлайн, підключатимуться тоді, коли матимуть таку можливість.
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