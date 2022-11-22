Про це інформує пресслужба Міністерства освіти й науки.

"З міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі не є можливим. Тому Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)", – цитує пресслужба міністра освіти Сергія Шкарлета.

Відомство ініціювало підготовку спеціального законопроєкту, який дозволить проводити НМТ у 2023 році.

Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, проводитиметься онлайн і міститиме обов’язковий і додатковий блоки. Обов’язковий блок НМТ буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька та іспанська мова).

Додатковий блок передбачено з таких предметів, як фізика, хімія чи біологія, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Заплановано, що тестування може відбутися у червні-липні, а реєстрація має стартувати в квітні.

Через відключення електроенергії в Києві учні, які навчаються очно, матимуть заняття з 9:00 до 16:00, а ті, хто навчається онлайн, підключатимуться тоді, коли матимуть таку можливість.

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