У КМДА розповіли, як навчатимуться учні столичних шкіл в умовах відключення електроенергії
Через відключення електроенергії в Києві учні, які навчаються очно, матимуть заняття з 9:00 до 16:00, а ті, хто навчається онлайн, підключатимуться тоді, коли матимуть таку можливість
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
"В умовах відключення світла офлайн навчання у школах із 28 листопада триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00", - сказано в повідомленні.
У КМДА уточнили, що для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.
"Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
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