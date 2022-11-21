Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"В умовах відключення світла офлайн навчання у школах із 28 листопада триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00", - сказано в повідомленні.

У КМДА уточнили, що для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

"Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зимові канікули в Києві триватимуть із 26 грудня до 27 січня.

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