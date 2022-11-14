У столиці канікули розпочнуться за графіком, утім триватимуть місяць

Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року", – написав мер.

Повідомляється, що за цей час школи обігріватимуть в мінімально для підтримки системи опалення, а освітяни можуть піти в оплачувану відпустку.

У випадку надзвичайної ситуації частину столичних шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Кличко додав, що цей навчальний рік триватиме до 1 липня.