У столиці канікули розпочнуться за графіком, утім триватимуть місяць
Київські школярі відправляться на зимові канікули 26 грудня за графіком. До закладів освіти діти мають повернутися вже після 27 січня 2023 року
Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.
"Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року", – написав мер.
Повідомляється, що за цей час школи обігріватимуть в мінімально для підтримки системи опалення, а освітяни можуть піти в оплачувану відпустку.
У випадку надзвичайної ситуації частину столичних шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.
Кличко додав, що цей навчальний рік триватиме до 1 липня.
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