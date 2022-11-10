В Київських державних школах та дитсадках повністю виключили російську мову з навчальних програм
У четвер, 10 листопада, на засіданні Київської міськради було прийнято рішення про виключення російської мови з навчальної програми комунальних дитячих садків та середніх шкіл
Про це повідомляє веб-сайт Київської міської ради.
Повідомляється, що рішення було прийнято на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міськради ІХ скликання 64 депутатами.
Голова постійної комісії з питань освіти й науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук заявив, що в умовах війни використання російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти є недоцільним. Він також наголосив, що під час війни мова - це питання національної безпеки.
"Очільники РФ неодноразово заявляли, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова". У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора", - сказав депутат міськради., – зазначив Вадим Васильчук.
За його словами, надалі здійснюватимуться організаційно-правові дії, які направлені на перехід груп та класів з російської на державну мову.
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