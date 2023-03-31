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Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу, - МОН

31 березня, 2023 п'ятниця
17:31
Суспільство НМТ

21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають

Про це поінформувало Міністерство освіти й науки України.

У МОН підтвердили, що основну сесію НМТ можна буде скласти у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.

Також учні, які потребуватимуть участі в додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії. 

"Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.  Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО", - ствердили в міністерстві.

Зазначається, що за межами України є обмеження щодо можливої кількості учасників мультитесту: в міністерстві закликали не зволікати з реєстрацією, поки є місця.

"НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами. Тобто вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості - незалежно від того, де саме учасники їх складатимуть", - додали в МОН.

  • Нагадаємо, заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в етері Еспресо ствердила, що діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ.
Світ
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освіта
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