Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу, - МОН
21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають
Про це поінформувало Міністерство освіти й науки України.
У МОН підтвердили, що основну сесію НМТ можна буде скласти у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.
Також учні, які потребуватимуть участі в додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.
"Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО", - ствердили в міністерстві.
Зазначається, що за межами України є обмеження щодо можливої кількості учасників мультитесту: в міністерстві закликали не зволікати з реєстрацією, поки є місця.
"НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами. Тобто вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості - незалежно від того, де саме учасники їх складатимуть", - додали в МОН.
- Нагадаємо, заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в етері Еспресо ствердила, що діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ.
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