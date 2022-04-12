Серед цивільних найгірший стан - у літньої жінки: в Маріупольській міськраді розповіли про потерпілих унаслідок російської хіматаки

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів", - написали у міській раді.

Постраждали троє військових, зокрема, один з низ перебуває в помірному стані, а двоє інших - під постійним наглядом лікарів.

"Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки", - додають у міськраді.

Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. В той же час, основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння", - відзначають у Маріупольській міськраді.

Міністерство оборони України перевіряє інформацію щодо застосування 11 квітня росіянами хімічної зброї над Маріуполем. Є припущення, що це фосфорні боєприпаси

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb