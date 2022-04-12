Є припущення, що це фосфорні боєприпаси: Міноборони України перевіряє інформацію про застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі, - Маляр

Про це повідомляє hromadske із посиланням на пряму мову заступниці міністра оборони Ганни Маляр під час етеру телемарафону.

"Намагаємось з'ясувати що це було. Можу говорити про попередні дані. Є швидше припущення, що це фосфорні боєприпаси. Остаточна офіційна позиція буде пізніше", — заявляє Маляр.



Крім цього, вона нагадує про високий ризик потенційного застосування хімічної зброї окупантами.

Нагадаємо, що увечері 11 квітня, полк "Азов" заявив про застосування Росією отруйної речовини проти військових та цивільних в Маріуполі

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