Сергій Притула оголосив, на що його фонд відкрив мегазбір

Про це Сергій Притула повідомив у себе в Instagram.

Як зазначив громадський діяч та телеведучий, українська армія вже зовсім скоро потребуватиме гусеничну техніку.

"Дощі і скоро уже сніги будуть в Україні. Це означає, що нашим військовим буде вкрай, по заріз необхідна саме гусенична техніка. Тому що на колісній далеко не поїдеш в прямому і переносному сенсі. Це означає, що все, що є броньоване і на гусеницях, має бути у нас", - зазначив Притула.

Він показав британські Spartan" та відмітив, що машини "в дуже хорошій кондиції".

"Давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато броньованої техніки", - закликав керівник "Фонду Притули".

Він додав, що за 7 днів потрібно зібрати 200 млн грн.

"Ми збиратимемо на 50 британських бронетранспортерів "Spartan". Збір триватиме 2-8 листопада. Наша мета – зібрати 200 млн грн і викупити всю партію. І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю", - підсумував Притула.