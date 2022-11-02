Сергій Притула оголосив, на що його фонд відкрив мегазбір
"Фонд Притули" відкрив збір 200 млн грн на гусеничну техніку, необхідну для зимових умов, та за 3 години вже зібрав понад 33 млн грн
Про це Сергій Притула повідомив у себе в Instagram.
Як зазначив громадський діяч та телеведучий, українська армія вже зовсім скоро потребуватиме гусеничну техніку.
"Дощі і скоро уже сніги будуть в Україні. Це означає, що нашим військовим буде вкрай, по заріз необхідна саме гусенична техніка. Тому що на колісній далеко не поїдеш в прямому і переносному сенсі. Це означає, що все, що є броньоване і на гусеницях, має бути у нас", - зазначив Притула.
Він показав британські Spartan" та відмітив, що машини "в дуже хорошій кондиції".
"Давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато броньованої техніки", - закликав керівник "Фонду Притули".
Він додав, що за 7 днів потрібно зібрати 200 млн грн.
"Ми збиратимемо на 50 британських бронетранспортерів "Spartan". Збір триватиме 2-8 листопада. Наша мета – зібрати 200 млн грн і викупити всю партію. І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю", - підсумував Притула.
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