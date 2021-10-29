Сестрам Cавченко вручили підозру через використання підроблених COVID-сертифікатів
Колишній нардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру через використання підроблених COVID-сертифікатів
Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
"Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну. Хочу наголосити, всі, хто порушує Закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин", - повідомив він.
Монастирський нагадав, що по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести.
"Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи. Лише упродовж цього тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень", - додав він.
- Нагадаємо, сестри Cавченко намагалися в'їхати до України за допомогою підроблених COVID-сертифікатів.
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