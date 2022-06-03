Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Запеклі бої ідуть у Сєвєродонецьку. До речі, кадирівці вже відзвітували, що вони захопили місто. Це брехня, тому що в місті ідуть бої. Важкі бої, але саме в місті Сєвєродонецьк", - заявив він.

Гайдай спростував заяви росіян, що начебто його нема в області, і він за сотні кілометрів.

Керівник ОВА порадив ворогам порахувати після вчорашнього бою у Сєвєродонецьку своїх військових, бо "багато з них вже нема на світі".

2 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку. Росіяни просунулись вглиб міста та контролюють більшу частину. Попри це, українські захисники тримають позиції, успішно проводять локальні операції та беруть полонених.