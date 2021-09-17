"Сформувати партнерські відносини і політику": Всесвітній економічний форум повертається у Давос
Взимку Всесвітній економічний форум повернеться до класичного оффлайн-формату і пройде в Давосі
Про це йдеться у повідомленні форуму.
У 2022 році Давоський форум проходитиме в період з 17 по 21 січня. Повідомляється, що стане першим глобальним заходом для керівників, яке визначить порядок денний для сталого відновлення.
"Пандемія посилила розкол в суспільстві. Це критичний рік для лідерів, щоб зібратися разом і сформувати необхідні партнерські відносини і політику", - йдеться у повідомленні форуму.
Відомо, що зустріч збере разом далекоглядних лідерів, які будуть розвивати співробітництво з участю багатьох зацікавлених сторін і вирішувати нагальні економічні, політичні та соціальні проблеми світу.
Всесвітній економічний форум тісно співпрацює зі швейцарською владою та експертами, національними та міжнародними організаціями охорони здоров'я, щоб вжити заходів, необхідних для безпечного проведення заходу.
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