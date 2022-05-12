Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки

Про це повідомило Держспецзв'язку у телеграм.

Шахраї розсилають фейковий чат-бот єПідтримки"Epitrumka_bot" нібито для отримання державної допомоги вимушеними пересленцями. Фейковий чат-бот веде до фейкової сторінки "ПриватБанку", застерігають фахівці з кібербезпеки.

При цьому злочинці посилаються нна Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що не давали посилання на жоден чат-бот. Натомість виплати здійснюватимуться лише через додаток "Дія".

"У свою чергу "Дія" не має Telegram-ботів "Epitrumka_bot", – підкреслило Держспецзв'язку.

Нагадаємо, шахраї підробляли ресурси МВС і збирали дані водійських посвідчень.