Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки
Шахраї намагаються ошукати вимушених переселенців за допомогою фейкового чат-боту єПідтримки
Про це повідомило Держспецзв'язку у телеграм.
Шахраї розсилають фейковий чат-бот єПідтримки"Epitrumka_bot" нібито для отримання державної допомоги вимушеними пересленцями. Фейковий чат-бот веде до фейкової сторінки "ПриватБанку", застерігають фахівці з кібербезпеки.
При цьому злочинці посилаються нна Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що не давали посилання на жоден чат-бот. Натомість виплати здійснюватимуться лише через додаток "Дія".
"У свою чергу "Дія" не має Telegram-ботів "Epitrumka_bot", – підкреслило Держспецзв'язку.
- Нагадаємо, шахраї підробляли ресурси МВС і збирали дані водійських посвідчень.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе