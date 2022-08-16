Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Введення воєнного стану вплинуло на структуру звернень до Національного банку. Тепер найпоширеніше питання – кредитні канікули під час воєнного стану. НБУ отримав 614 письмових звернень від клієнтів банків та 584 – від клієнтів небанківських фінансових установ щодо кредитних канікул.

На другому місці – питання врегулювання простроченої заборгованості, що становить 18% від усіх письмових звернень за II кварталі 2022 року. Також отримано письмові звернення з питань невиплати страхового відшкодування (11%), блокування та арештів рахунків (11%), проблеми із переказами (6%).

Серед письмових звернень 19% (909 звернень із 4 886) мали ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг. Найчастіші порушення зафіксовано в роботі страхових компаній (52%) та колекторських компаній (44%).

Серед проблемних питань у роботі банків і небанківських фінансових установ залишаються шахрайські дії з використанням електронних платіжних засобів та їх реквізитів. Найбільшими проблемними питаннями щодо роботи страхових компаній є невиплата страхового відшкодування та незгода з розміром страхового відшкодування.

При цьому в НБУ зазначають, що 17 тисяч усних і письмових звернень за ІІ квартал – це значно менше, аніж зазвичай отримує Нацбанк за три місяці. Це пояснюють тимчасовим призупиненням діяльності низки фінансових установ через війну в Україні.

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