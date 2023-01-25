"Шахтар" близький до трансферу 18-річного форварда з Венесуели, - ЗМІ
Донецький "Шахтар" зацікавився форвардом уругвайського "Бостон Рівер" Кевіном Келсі
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За інформацією джерела, "Шахтар" і "Бостон Рівер" близькі до оформлення трансферу 18-річного венесуельця в Україну. Фінансові умови поки не відомі.
Келсі перейшов "Бостон Рівер" лише цього року. До цього нападник виступав у складі венесуельського "Мінерос Гуаяна", де забив 5 голів та зробив 1 асист у 31 матчі.
Зараз Кевін Келсі бере участь у чемпіонаті Південної Америки U20, виступаючи за команду Венесуели.
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15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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