"Шахтар" близький до трансферу 18-річного форварда з Венесуели, - ЗМІ

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, "Шахтар" і "Бостон Рівер" близькі до оформлення трансферу 18-річного венесуельця в Україну. Фінансові умови поки не відомі.

Келсі перейшов "Бостон Рівер" лише цього року. До цього нападник виступав у складі венесуельського "Мінерос Гуаяна", де забив 5 голів та зробив 1 асист у 31 матчі.

Зараз Кевін Келсі бере участь у чемпіонаті Південної Америки U20, виступаючи за команду Венесуели.

15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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