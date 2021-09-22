"Шахтар" - "Динамо": Букмекери дали прогноз на матч за Суперкубок України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори дають командам приблизно рівні шанси на перемогу в сьогоднішній грі на НСК "Олімпійський". На виграш "Динамо" пропонують коефіцієнт 2.70, на успіх "Шахтаря" - 2.75. Ймовірність нічиєї - 3.10.

Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:00.