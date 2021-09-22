"Шахтар" - "Динамо": Букмекери дали прогноз на матч за Суперкубок України
Букмекери вважають рівними шанси "Динамо" та "Шахтаря" на перемогу в матчі за Суперкубок України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори дають командам приблизно рівні шанси на перемогу в сьогоднішній грі на НСК "Олімпійський". На виграш "Динамо" пропонують коефіцієнт 2.70, на успіх "Шахтаря" - 2.75. Ймовірність нічиєї - 3.10.
Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:00.
- Нагадаємо, 21 вересня головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що хвилюється через суддівство у матчі за Суперкубок України проти "Динамо".
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